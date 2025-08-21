A Academia Portuguesa de Cinema (APC) anunciou hoje quais os cinco filmes pré-selecionados para a votação do candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional na 98.ª edição dos Óscares, a decorrer em 2026.

“Banzo”, com realização de Margarida Cardoso, “Hanami”, de Denise Fernandes, “Os Papéis do Inglês”, realizado por Sérgio Graciano, “Sobreviventes”, do cineasta José Barahona, e “Sonhar com Leões”, dirigido por Paolo Marinou-Blanco, foram os filmes pré-selecionados, segundo a APC, em comunicado.

Os cinco trabalhos foram escolhidos pelo comité de pré-seleção entre “24 longas-metragens elegíveis e enviadas pelas entidades produtoras à consideração”, lê-se na mesma nota.

A realizadora e produtora Ana Sofia Fonseca, o ator Fernando Luís, a produtora Joana Domingues, o realizador e produtor Jorge António, o jornalista e crítico de cinema Jorge Leitão Ramos, a realizadora Renata Sancho, o argumentista Rui Cardoso Martins e a diretora de fotografia Susana Gomes foram os responsáveis pelas escolhas.

O processo de seleção do filme de Portugal na categoria de Melhor Filme Internacional na 98.ª edição dos Óscares “passará agora por um período de votação entre todos os membros ativos da Academia”, de 22 de agosto a 10 de setembro, e o candidato será divulgado em data ainda a anunciar.

“Banzo” é uma ficção passada no começo do século XX algures numa ilha tropical africana, e retrata a relação violenta entre colonos portugueses e negros em trabalho escravo. No filme, Carloto Cotta interpreta um médico da metrópole, enviado para a ilha, para curar um grupo de escravos negros, embarcados à força para plantações e que estão a morrer por causa de uma profunda tristeza.

“Hanami” é uma primeira longa-metragem de Denise Fernandes, foi rodada na ilha do Fogo, em Cabo Verde, e o elenco integra maioritariamente não-atores, na sua primeira experiência em cinema, explica a produtora portuguesa O Som e a Fúria sobre a obra distinguida em vários festivais, incluindo Locarno, em 2024.

Produzido pela Leopardo Filmes, “Os Papéis do Inglês” tem argumento de José Eduardo Agualusa e baseia-se na poesia e na ficção do escritor Ruy Duarte de Carvalho, em particular na trilogia “Os Filhos de Próspero”, composta pelas obras “Os Papéis do Inglês” (2000), “As Paisagens Propícias” (2005) e “A Terceira Metade” (2009). O filme é um projeto pessoal de Paulo Branco tornado realidade com “dois cúmplices extraordinários”, Agualusa, no argumento, e Sérgio Graciano, na realização, tendo este passado dez semanas em rodagem no deserto do Namibe, no sul de Angola.

Já “Sobreviventes” - uma ideia de José Barahona (que morreu em novembro, aos 55 anos), com argumento coescrito com José Eduardo Agualusa, que remete também para o livro “Nação Crioula”, do autor angolano, e para a personagem fictícia Fradique Mendes – foi rodado em 2022 na costa portuguesa, o filme conta com interpretações, entre outros, de Anabela Moreira, Zia Soares, Ângelo Torres e Miguel Damião.

“Sonhar com Leões” é uma comédia negra sobre Gilda, uma mulher com uma doença terminal que, depois de várias tentativas de suicídio, se inscreve num programa de uma empresa clandestina para morrer. É lá que conhece Amadeu, que trabalha numa funerária, deprimido e a sofrer de insónia crónica. O filme, rodado em Portugal e em Espanha com coprodução brasileira, é descrito como uma tragicomédia romântica e surreal sobre a vida e o direito à morte.

A 98.ª edição dos Óscares realiza-se em 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.