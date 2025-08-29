Foram precisos 20 anos para que o realizador sul-coreano Park Chan-wook regressasse ao Festival de Veneza, mas entretanto o veterano cineasta não ficou parado.

O realizador de "Oldboy - Velho Amigo" — que o lançou para a ribalta internacional em 2004, depois de vencer o Grande Prémio em Cannes — vai estrear a sua mais recente longa-metragem, "No Other Choice", no Lido, na noite de sexta-feira.

O 'thriller', sobre um veterano funcionário de uma empresa de papel e pai de família que é despedido e decide eliminar potenciais concorrentes por um novo emprego, está entre os 21 filmes em competição pelo prémio máximo de Veneza, o Leão de Ouro.

Park esteve em Veneza pela última vez em 2005, com "Vingança Planeada", que ganhou dois prémios, o último filme da sua "Trilogia da Vingança", que se aprofundou nos recantos sombrios da experiência humana.

"No Other Choice"

O realizador com um forte apetite por vingança e perdão — cujos filmes violentos ou eróticos não têm medo de chocar — venceu o prémio de Melhor Realização em Cannes há três anos por "Decisão de Partir", um "thriller" romântico aclamado pela crítica.

O mestre da comédia negra — que frequentemente destaca as desigualdades sociais nos seus filmes — tem sido uma grande influência na indústria cinematográfica sul-coreana.

O seu sangrento "thriller" de vingança "Oldboy - Velho Amigo" acompanha um homem preso sem explicação num quarto durante 15 anos antes de ser libertado para procurar o seu algoz.

O filme é visto como tendo pavimentado o caminho para a comédia negra "Parasitas", do compatriota coreano Bong Joon Ho, vencedor do Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2019 e dos Óscares, a primeira vez que um filme em língua não inglesa ganhou o prémio de Melhor Filme.

"Não se consegue compreender completamente os seres humanos se se abordarem apenas coisas belas, confortáveis ​​e otimistas", disse Park no Festival Internacional de Cinema de Busan, em 2021.

"Só reconhecendo os desejos mais obscuros de uma pessoa e examinando adequadamente a sua existência é que se saberá de que são feitos os seres humanos."

Tendo estudado Filosofia na Universidade Sogang, em Seul, o cineasta que fala de forma tranquila é um grande amante da literatura, especialmente de Zola e Philip Roth.

O seu filme de vampiros "Thirst - Este é o meu sangue...", de 2009, foi uma adaptação de "Therese Raquin", de Zola, e o seu romance lésbico "A Criada", de 2016, é baseado no romance "Fingersmith", da autora britânica Sarah Waters.

"No Other Choice" é baseado no romance de 1997 "The Axe", de Donald E. Westlake.

Park trabalhou extensivamente em televisão, com destaque para a minissérie inglesa "The Little Drummer Girl", adaptada do romance de John Le Carré, e para a série da HBO do ano passado "The Sympathizer", sobre um espião norte-vietnamita dividido entre o dever e a nova vida.