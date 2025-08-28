A rodagem de "Vingadores: Doomsday", que começou no fim de abril e deverá prolongar-se durante seis meses entre Londres e o Bahrain, está recheada de rumores há várias semanas.

O mais recente, sobre uma alegada zanga entre Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds, atingiu uma dimensão tão grande na Internet que teve direito ao desmentido de uma "fonte" na revista People, normalmente usada pelas estrelas e estúdios de Hollywood para gerir "informação".

A pressão é enorme: espera-se que o filme traga de volta o brilho do auge da Marvel, que foi com "Vingadores: Endgame" em 2019. Os realizadores são Joe e Anthony Russo, que dirigiram esse filme e ainda "O Soldado de Inverno", "Guerra Civil" e "Guerra do Infinito", e a expectativa e o entusiasmo são elevados pelo regresso de Robert Downey Jr., considerado a espinha dorsal do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original), não como o Homem de Ferro, mas como o vilão Doutor Destino.

E são muitas estrelas no mesmo set: confirmados estão ainda Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russel, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e Channing Tatum.

Após circularem informações de que a rodagem começou sem um argumento terminado, o que não é invulgar nos filmes da Marvel, a 15 de agosto, no podcast "The Hot Mic Podcast" com John Rocha, Jeff Sneider, conhecido por ter fontes bem informadas em Hollywood, revelou que a rodagem foi prolongada porque Downey Jr. não gostou do trabalho dos dois duplos no fato do Doutor Destino (um para a parte superior do corpo e outro para a parte inferior) e decidiu que era preciso refazer três semanas de cenas com ele próprio.

A revelação de Robert Downey Jr. como o Doutor Destino, na Comic-Con de San Diego a 27 de julho de 2024

Sobre a rodagem em geral, disse que a "disfuncionalidade só se compara à dos filmes ‘Velocidade Furiosa’”, numa referência aos conflitos entre Vin Diesel e Dwayne Johnson. E que as suas fontes indicaram que existiu um conflito, sem grande dimensão, entre dois dos atores do elenco.

"Há muita testosterona e muito ego naquele set. Muita gente pensa que sabe qual é a melhor direção. No final de contas, só interessa a direção de uma pessoa, e esse direção é a de Robert Downey Jr..", explicou.

E acrescentou a sua teoria sobre a origem dos conflitos, referindo-se ao desempenho medíocre nas bilheteiras dos últimos filmes do Universo Cinematográfico: "É uma questão de egos... vê-se muito claramente. Isto cheira a demasiados cozinheiros na cozinha e a demasiadas pessoas que pressentem que o navio está a afundar e que vão ter tudo à sua maneira antes que vá ao fundo. [...] Não se ouvia nada disto noutras rodagens, em todos os outros grandes filmes. Mas é evidente que todos cresceram... cada um tem a sua forma específica de trabalhar e do que querem fazer agora, e não estão dispostos a ceder um pouco como faziam no passado."

Pouco depois, no dia 18, o próprio John Rocha, mas no podcast de Kristian Harloff, revelou que houve um desentendimento na rodagem entre dois atores "bastante conhecidos" e de personalidade forte que foi suficientemente sério para quase descarrilar o plano da produção.

A origem terá sido um comentário feito em tom de brincadeira de um dos deles que o outro considerou demasiado pessoal pois que não existia assim tanta familiaridade entre ambos. O visado ter-se-á irritado e seguiu-se uma discussão verbal. Rapidamente, a situação terá escalado e, segundo a versão apresentada, o ambiente ficou tão tenso que, para contornar, a Marvel Studios ponderou gravar as cenas dos dois atores em separado, o que custaria ainda mais milhões de dólares.

No fim, uma mediação terá resolvido a situação: os envolvidos juntaram-se, pediram desculpa, a rodagem prosseguiu sem alterações e, segundo Rocha, não houve mais incidentes.

Só que, com as pistas lançadas, os "detetives da Internet" colocaram-se em campo para descobrir quem eram os envolvidos e decidiram que um tinha de ser... Robert Downey Jr.. E após se falar inicialmente em Pedro Pascal, o consenso final é que, por se tratar de humor, o outro ator seria Ryan Reynolds, que nem sequer está oficialmente no elenco mas alimentou as especulações sobre a sua participação com a recente partilha nas redes sociais de um logotipo dos Vingadores vandalizado com grafite vermelho, a cor de Deadpool.

Com a multiplicação de comentários nas redes sociais a envolver os dois atores e de vídeos profissionais no YouTube e Tik-tok a debater o tema como se fosse uma notícia a sério, uma "fonte" fez um desmentido à revista People, sinal da seriedade que o tema atingiu.

Não há “nenhum ressentimento" entre as super estrelas, garante a fonte, que acrescenta até que "os dois nunca se conheceram pessoalmente".

Com os fãs certamente a estarem atentos às interações (ou à falta delas) dos envolvidos durante as entrevistas e eventos promocionais, "Vingadores: Doomsday" chega aos cinemas a 17 de dezembro de 2026 e a sua sequela, "Vingadores: Guerras Secretas", está anunciada para 16 de dezembro de 2027.