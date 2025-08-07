A peça poderá custar uma fortuna ao futuro comprador: as estimativas apontam para um valor até três milhões de dólares. "É simplesmente uma peça incrível da história do cinema", declarou à AFP Brandon Alinger, diretor de operações da leiloeira Propstore, durante a apresentação em Londres dos lotes mais importantes do leilão.

Darth Vader empunhou o sabre em cenas lendárias de combate em "O Império Contra-Ataca" (1980) e "O Regresso de Jedi" (1983).

David Prowse, o ator por trás da máscara negra de Darth Vader, e o duplo Bob Anderson usavam, na verdade, dois modelos diferentes: um, sem lâmina, preso ao cinto da personagem, e outro, para as cenas de combate, equipado com uma lâmina de madeira.

O modelo que está à venda é a versão utilizada nos combates, embora desprovida da lâmina de madeira, tendo sido conservado durante 40 anos por um colecionador norte-americano.

"Alguém veio ter connosco e disse: ‘Tenho isto para vender’. Ficámos maravilhados", explicou o fundador da Propstore, Stephen Lane, comparando a importância da peça à dos sapatos vermelhos usados por Judy Garland em "O Feiticeiro de Oz".

Os especialistas autenticaram o objecto comparando as suas amolgadelas e riscos com os visíveis nos filmes.

"Veja-se esta grande amolgadela na parte de trás — provavelmente foi provocada pela lâmina do sabre de luz de [o ator de Luke Skywalker] Mark Hamill", detalha Brandon Alinger.

Entre outras peças em destaque neste leilão, que decorrerá de 4 a 6 de setembro, encontram-se o chicote, o cinto e o coldre usados por Harrison Ford em "Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989).