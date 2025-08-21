Os planos para o futuro do Super-Homem no cinema são ambiciosos e a longo-prazo.

Numa das entrevistas para promover a segunda temporada de "The Peacemaker", James Gunn, realizador e argumentista de "Superman", deixou explícita a sua intenção de contar uma história sobre o super-herói "ao longo de quatro filmes".

Aquele que também é um dos presidentes executivos da DC Studios acrescentou que está sempre a "oscilar" entre a coesão da história geral e o desenvolvimento das personagens, que terão uma ligação com o Super-Homem no universo unificado DC.

James Gunn em "The Viall Files with Nick Viall" créditos: YouTube

"Acho que a personagem é sempre a parte mais importante para mim, mas oscilo, portanto fico a pensar 'Qual é a história que estou aqui a contar a longo prazo? Qual é a história que vou contar sobre o Super-Homem ao longo de quatro filmes? Qual é a história que estou a contar sobre o Peacemaker em vários meios diferentes?'", revelou numa entrevista ao podcast "The Viall Files with Nick Viall".

E aprofundou: "Qual é a história a longo prazo para estas personagens e como se entrelaça com as histórias de outras personagens, como Harcourt, Eagly, ou até mesmo o Batman, que ainda não conhecemos. Qual é a grande história aqui? Qual é o propósito?".

VEJA O MOMENTO DA ENTREVISTA.



Em junho, ainda antes de "Superman" chegar aos cinemas, James Gunn revelara que começara a escrever uma continuação que não seria uma sequela direta, mas onde a personagem interpretada por David Corenswet teria um grande papel (tanto o ator como Rachel Brosnahan, no papel de Louis Lane, assinaram contrato para mais do que um filme).

Após o sucesso comercial em julho, nenhum projeto foi formalmente anunciado mas David Zaslav, presidente-executivo da Warner Bros. Discovery, anunciou este mês que James Gunn estava a escrever e iria dirigir o próximo filme "na família Super".

Entretanto, o cineasta também confirmou que tinha acabado de escrever um tratamento "intenso" (uma prosa de onde nascerá o argumento) do que descreveu como a próxima história na "saga do Superman", com a expectiva de começar em breve a produção.

"Estamos agora a agendar. Terminei completamente o tratamento. Os meus tratamentos são incrivelmente intensos. Não são tratamentos comuns. São tratamentos de 60 páginas, com diálogos e tudo. Portanto, agora estou a transformar isso num argumento. Estamos a planear quando vamos filmar. Vai ser muito mais cedo do que tarde", disse à publicação Collider.

Dentro e fora da indústria, circulam rumores de que essa estreia poderá ser agendada já para 9 ou 16 de julho de 2027, apenas dois anos após "Superman" (um outro projeto, "Supergirl", já rodado, será lançado na mesma altura em 2026).

VEJA O EPISÓDIO COMPLETO DE "THE VIALL FILES".