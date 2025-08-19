A Marvel vai sair de 2025 sem boas recordações comerciais no cinema.

O ano começou com o fracasso nas bilheteiras de "Capitão América: Admirável Mundo Novo" e fecha com "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", a introdução da "Primeira Família da Marvel" no Universo Cinematográfico (MCU, pela sigla original), ainda nas salas e com receitas a desiludir o estúdio, apesar de bem recebido pelos críticos e fãs que o foram.

Pelo meio foi lançado "Thunderbolts*", que juntou os vilões e renegados da Marvel a redescobrir o seu lado mais heroico e ficará disponível em exclusivo no Disney+ a partir de 27 de agosto.

Com Florence Pugh, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, David Harbour, Lewis Pullman, Olga Kurylenko, Wyatt Russell e Julia Louis-Dreyfus, o 36.º título do MCU e parte da fase seis ficará disponível quase quatro meses após o lançamento nos cinemas, confirmando que a Disney está a demorar mais tempo a disponibilizar os seus filmes sem custos adicionais aos subscritores da sua plataforma de streaming, sejam sucessos ou fracassos de bilheteira.

Será uma oportunidade para conquistar novos fãs: o filme foi visto por quase 126 mil espectadores em Portugal, mas o balanço global foi mais um fracasso comercial apesar das boas reações de quem o viu e da estratégia comercial de criar um mistério à volta do "asterisco" no título, que remete para um título alternativo, "The New Avengers" [Os Novos Vingadores].

"A Marvel Studios reúne uma equipa irreverente de anti-heróis - Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Depois de se verem enredados numa armadilha mortal montada por Valentina Allegra de Fontaine, estes desiludidos desistentes têm de embarcar numa perigosa missão que os obrigará a confrontar os cantos mais negros dos seus passados. Será que este grupo de anti-heróis se vai destruir ou encontrar a redenção e unir-se como algo mais antes que seja demasiado tarde?", resume a apresentação oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

