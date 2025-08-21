Foi divulgado recentemente o trailer legendado em português de "Marty Supreme – Sonha em Grande", o próximo filme de Timothée Chalamet, que chegará a 1 de janeiro de 2026 aos cinemas nacionais.

Fortíssima aposta para os Óscares, como se percebe pela data estratégica de estreia a 25 de dezembro nos EUA, o filme é descrito como "uma comédia dramática desportiva que mergulha no mundo vibrante e competitivo do ténis de mesa, trazendo à tela uma história de ambição, estilo e superação", destaca a distribuidora portuguesa Cinemundo.

A inspiração é o lendário jogador profissional Marty Reisman (1930-2012).

"Timothée Chalamet dá vida a Marty Mauser, uma versão ficcional do lendário jogador Marty Reisman — ícone do ténis de mesa dos anos 50 que regressou à ribalta em 1997. Ao seu lado, Gwyneth Paltrow interpreta uma estrela de cinema envolvida com Marty, num relacionamento intenso e surpreendente", resume a apresentação oficial.

O filme é realizado a solo por Josh Safdie, que formou com o irmão Benny a célebre dupla de cineastas nova iorquinos "Safdie", que conquistou grande prestígio com "Good Time" (2017) e "Diamante Bruto" (2019).

Desde as fotografias virais na rodagem com a dupla Chalamet-Paltrow que muito destaque tem sido dado a esta produção com um orçamento de cerca de 70 milhões de dólares, a mais ambiciosa (e mediática) até à data do prestigiado estúdio independente A24, que triunfou nos Óscares com "Moonlight" (2016) e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022).

Além de atores como Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma (Tyler, the Creator), Abel Ferrara, Fran Drescher, Penn Jillette, Sandra Bernhard, Spenser Granese e o célebre equilibrista Philippe Petit, existem "mais de 140 participantes não profissionais, conferindo autenticidade e energia crua a cada cena".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

