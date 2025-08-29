O Festival Internacional de Curtas Cine Tejo vai acontecer pela primeira vez em Benavente e Samora Correia, no distrito de Santarém, de 5 a 7 de setembro, com mais de 60 filmes, prémios e ‘masterclasses’, revelou a organização.

Nesta primeira edição, o Cine Tejo apresenta-se, na página oficial, como um festival anual que tem o objetivo de “revitalizar a paixão pelo cinema nas localidades de Benavente e Samora Correia”.

O festival, de entrada gratuita, é organizado pela câmara municipal de Benavente e vai exibir cerca de 60 curtas-metragens entre o Cine-Teatro de Benavente e o Centro Cultural de Samora Correia.

Os filmes escolhidos serão mostrados em categorias como documentário, ficção, animação, direitos humanos ou animação feita em contexto escolar.

Entre os filmes escolhidos figuram, por exemplo, a ficção “Na hora de pôr a mesa, éramos cinco”, de Paulo Oliveira, a partir de um poema de José Luís Peixoto e estreado este ano no Fantasporto, ou a ficção brasileira “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli, exibida em maio em Cannes.

Na categoria de animação, a maioria dos filmes é de produção nacional, como o premiado “Percebes”, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, “A cada dia que passa”, de Emanuel Nevado, e “Sequencial”, de Bruno Caetano.

Na secção dedicada a animação em contexto escolar há filmes do Chile, do Irão, Brasil ou de Portugal, nomeadamente “O pássaro de dentro”, de Laura Anahory, presente este ano em Cannes.

A organização vai atribuir vários prémios monetários, no valor total de 3.300 euros, nomeadamente o Grande Prémio Cine Tejo (mil euros). Haverá ainda o Prémio Maria João Bastos, para interpretação feminina, e o Prémio Fernando Galrito, para animação, sendo os vencedores escolhidos pela atriz e pelo programador que dão nome aos galardões.

Nesta primeira edição haverá três ‘masterclasses’ com pessoas ligadas ao setor do cinema, com destaque para a presença do português David Mourato, natural de Samora Correia, que trabalha há mais de uma década em animação e que integrou o projeto da premiada série “Arcane”, da Netflix.

Toda a programação está disponível em www.cinetejo.pt.