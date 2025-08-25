Um filme sobre Kobe Bryant está em preparação num dos mais importantes estúdios de Hollywood.

A partir de um argumento da autoria de Alex Sohn e Gavin Johannsen, "With the 8th Pick" vai avançar na Warner Bros. para contar o intenso processo do atleta até ser recrutado para a NBA e posteriormente os Los Angeles Lakers em 1996. Ainda não está escolhido um realizador

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o projeto gerou muito interesse de outros estúdios de Hollywood e plataformas de streaming.

O título é uma referência ao nomento em que John Nash, o diretor-geral dos New Jersey Nets, tinha direito à oitava escolha na convocatória e pensou em recrutar Kobe Bryant diretamente do liceu. Mas este estava determinado em só jogar em Los Angeles e acabou por ser a 13.ª escolha da primeira roda dos Charlotte Hornets, no âmbito de um acordo com os Lakers que envolvia a troca com o veterano Vlade Divac. Com 17 anos, tiveram de ser os seus pais a assinar o contrato com a equipa onde conquistaria cinco campeonatos e se tornaria um ícone de Los Angeles.

O fiolemdetalhe todo o processo durante o qual "decisões ligeiramente diferentes poderiam ter mudado o futuro da NBA". No interior da indústria, o projeto está a ser descrito como um cruzamento dos filmes "Moneyball", "A Rede Social" e "Air", este último um filme de Ben Affleck com Matt Damon sobre o início da parceria entre Michael Jordan e a Nike.

Kobe Bryant, considerado um dos melhores basquetebolistas de sempre, morreu em janeiro de 2020, aos 41 anos, num acidente de helicóptero nos arredores de Calabasas, no sul da Califórnia, que vitimou nove pessoas, entre as quais a sua filha Gianna, de 13 anos.

Em 2017, a curta-metragem de animação “Dear Basketball”, narrada pelo antigo basquetebolista e com textos do próprio, venceu o Óscar de Melhor Curta de Animação, primeiro prémio da Academia para um atleta profissional.