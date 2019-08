Tem muito mais na carreira do que "Pretty Woman": chamou as atenções em "Dias do Paraíso", de Terrence Malick, antes de se tornar um 'sex-symbol' em títulos icónicos da década de 80 como "Oficial e Cavalheiro" e "American Gigolo". Nos anos da maturidade, conquistou a respeito como ator com "A Raiz do Medo" e "Chicago". Eis os altos e baixos no cinema...

