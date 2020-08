Christopher Nolan é um dos mais importantes e populares realizadores da atualidade, aquele que melhor consegue casar um lado esmagadoramente épico com histórias intimistas e singelas de figuras em questionamento existencial: a estrear agora o 11º filme, alinhamos todos, do pior para o melhor. Um grande desafio no caso de um cineasta que sempre foi elevando a fasquia...

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram