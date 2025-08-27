A HISTÓRIA: Hank Thompson (Austin Butler) foi um fenómeno do baseball nos tempos do liceu, que teve de deixar de jogar, mas tudo o resto corre-lhe bem na vida. Tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), é barman num bar em Nova Iorque e a sua equipa favorita está a fazer um ótimo campeonato. Quando o seu vizinho punk, Russ (Matt Smith), lhe pede para cuidar do gato por alguns dias, Hank vê-se de repente no meio de um grupo de gangsters ameaçadores. Todos o querem apanhar; o problema é que ele não faz ideia do porquê. Enquanto tenta escapar do cerco cada vez mais apertado, tem de usar toda a sua astúcia para se manter vivo o tempo suficiente para descobrir o porquê...

"Apanhado a Roubar": nos cinemas desde 28 de agosto.

Crítica: Manuel São Bento

(Aprovado no Rotten Tomatoes. Membro de associações como OFCS, IFSC, OFTA. Veja mais no portfolio).

Darren Aronofsky é um realizador que me habituou a entrar na sala de cinema com expectativas muito próprias: sei que nunca ficarei indiferente, seja pelo choque visual, pela intensidade emocional ou pelo desconforto existencial que tantas vezes provoca. Em "Apanhado a Roubar", adaptação do livro homónimo de Charlie Huston, esse compromisso com a experiência visceral mantém-se intacto. Com um elenco promissor e sem conhecer previamente a história, entreguei-me ao filme à espera de ser desafiado...

Hank Thompson (Austin Butler, "Elvis") já teve o sonho de se tornar jogador profissional de basebol, mas um acidente afastou-o desse caminho. Ainda assim, construiu uma vida estável em Nova Iorque: trabalha como barman, tem uma relação feliz com a namorada (Zoë Kravitz, "The Batman") e acompanha de perto a boa época da sua equipa favorita. Tudo muda quando o vizinho Russ (Matt Smith, "House of the Dragon") lhe pede um favor aparentemente inofensivo: cuidar do seu gato durante alguns dias. A partir desse momento, Hank vê-se inexplicavelmente perseguido por gangsters violentos, sem perceber por que é que todos parecem querer apanhá-lo. Para sobreviver, terá de recorrer a toda a sua esperteza e resistência, ao mesmo tempo que tenta descobrir o motivo por trás da violência que o rodeia.

O centro absoluto da narrativa é precisamente Hank, magneticamente interpretado por Butler, que confirma mais uma vez por que é um dos atores mais marcantes da sua geração. Hank é um jovem consumido por tudo o que poderia ter sido, ficando preso a uma vida de pequenos fracassos e arrependimentos. A sua trajetória não é apenas a de um sobrevivente que se vê arrastado para o submundo da criminalidade, mas também a de alguém que luta desesperadamente contra os fantasmas da culpa, do luto e da vergonha. Butler traduz essa dor com uma fisicalidade imensa e uma contenção emocional que tornam cada palavra, cada olhar e cada gesto num reflexo da complexidade interna do personagem. É a prova de que um grande ator pode elevar até os momentos mais frágeis de um argumento.

A grande força de "Apanhado a Roubar" reside precisamente nesta leitura da identidade como um campo de batalha. Hank é uma espécie de anti-herói moldado por traumas, incapaz de assumir plenamente quem é porque continua a ser definido pelo que perdeu. O desporto, que representava futuro, disciplina e pertença, é substituído por violência, crime e fuga. A incapacidade de lidar com essa rutura transforma-se num ciclo vicioso: Hank esconde-se em copos de álcool, afasta-se gradualmente de relações humanas saudáveis e envolve-se em fugas e confrontos físicos constantes. Aronofsky capta essa turbulência com a sua habitual intensidade, transformando cada cena de brutalidade física numa metáfora para as feridas invisíveis que Hank carrega. O corpo que luta é o mesmo corpo que não conseguiu proteger o seu sonho e as pessoas que ama, sendo cada golpe o equivalente a um castigo autoimposto por falhas irreparáveis.

O ambiente visual reforça este mergulho no lado mais sombrio da condição humana. A cidade degradada, filmada com uma crueza quase documental, torna-se palco de um crescendo de violência que é simultaneamente repulsivo e hipnótico. Não há espaço para romantizar a criminalidade ou suavizar a brutalidade: cada rua suja, cada divisão mal iluminada, cada bar decadente espelha a queda de Hank. A direção de fotografia de Matthew Libatique ("Maestro") traduz o desencanto do protagonista, mergulhando-o em sombras e contrastes que reforçam a sua alienação. A banda sonora de Rob Simonsen ("A Baleia"), gravada pela banda post-punk Idles, acompanha de perto o ritmo da narrativa, ajustando-se ao tom dos espaços e às dinâmicas criminais que vão engolindo Hank. O resultado é um retrato de um mundo que não oferece saídas fáceis, onde a sobrevivência implica sempre um preço emocional.

A violência em "Apanhado a Roubar", embora extrema, nunca é gratuita. É uma presença constante que vai escalando ao longo da narrativa, quase como se fosse um reflexo da descida de Hank ao inferno pessoal. Os espetadores são obrigados a confrontar-se com imagens desconfortáveis de tortura, sangue e destruição física, mas também com a consciência de que, por detrás desses momentos, há um homem a tentar reencontrar-se. Este paralelismo entre corpo e mente, entre dor visível e dor escondida, é um dos aspetos mais eficazes da realização de Aronofsky. Contudo, há ocasiões em que a aposta no choque imediato se sobrepõe à construção psicológica, sacrificando nuances emocionais em prol do valor de choque.

Nesse sentido, a camada de humor presente ao longo da obra é importante. Nikita Kukushkin, num papel de mafioso russo completamente fora de controlo, assume um papel hilariante. As suas expressões caricaturais e tiques exagerados arrancam gargalhadas nervosas, funcionando como válvula de escape para o público. O próprio Smith é um estereótipo ambulante propositado, ao passo que Liev Schreiber ("Asteroid City") e Vincent D'Onofrio ("Daredevil") interpretam uma dupla judaica insanamente divertida. Existem momentos em "Apanhado a Roubar" em que essa ironia resulta em pleno, sublinhando a natureza absurda de um mundo onde a vida humana vale tão pouco. Mas noutras situações, a comédia choca com a gravidade do arco de Hank, enfraquecendo a coesão tonal do "thriller" criminal. É uma escolha ousada, típica de Aronofsky, mas que nem sempre encontra o equilíbrio certo.

É no desfecho, contudo, que senti uma verdadeira quebra de coerência. Depois de um percurso tão visceral, que confronta o protagonista com mortes traumáticas, adições destrutivas e dilemas morais impossíveis, a resolução surge quase demasiado serena. Como se, de repente, todo o peso da narrativa pudesse ser atado com um laço, oferecendo a Hank uma catarse simplificada que não faz jus à complexidade do que viveu. Essa suavização afeta parte do impacto acumulado, criando um contraste estranho entre a brutalidade do caminho e a leveza da chegada. É uma conclusão que não arruina "Apanhado a Roubar", de todo, mas deixa a sensação de que a promessa de uma verdadeira tragédia foi substituída por uma conveniência dramática.

Conclusão

"Apanhado a Roubar" é um retrato cru e inquietante de um homem em guerra consigo próprio, onde Darren Aronofsky volta a conjugar visceralidade estética com densidade psicológica. Austin Butler assina aqui uma das interpretações mais intensas da carreira, encarnando um protagonista que nunca deixa de oscilar entre sobrevivência e autodestruição. Apesar de alguns desequilíbrios tonais e de um desfecho menos contundente do que o prometido, a obra permanece como uma viagem emocionalmente trágica, que questiona até onde um ser humano pode ir quando já perdeu quase tudo. Mais do que um "thriller" criminal, é uma história brutal sobre identidade, culpa e resiliência.