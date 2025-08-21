A HISTÓRIA: Em maio de 2020, um impasse entre o xerife (Joaquin Phoenix) e o presidente da câmara (Pedro Pascal) de uma pequena cidade provoca uma situação explosiva, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.

"Eddington": nos cinemas desde 21 de agosto.



Crítica: Manuel São Bento

Ao longo dos últimos anos, a minha relação com o cinema de Ari Aster pode descrever-se como uma daquelas descidas de montanha-russa. Com "Hereditário", de 2018, encontrei um dos grandes marcos do terror moderno e uma das minhas obras favoritas do século. Em 2019, com "Midsommar - O Ritual", a sua capacidade para unir beleza visual e desconforto psicológico cativou-me tremendamente, apesar de não alcançar o patamar elevado do antecessor. Já "Beau Tem Medo", em 2023, revelou-se um desafio na sua densidade e tom, situando-se na fronteira entre a experiência positiva e a frustrante. Logo, a esperança para "Eddington", escrito e realizado pelo cineasta, era de que não continuasse esta descida preocupante.

Situado em Maio de 2020, em plena pandemia de COVID-19, a história centra-se numa pequena cidade que dá o título à obra, onde a tensão entre o xerife Joe Cross (Joaquin Phoenix) e o presidente da câmara Ted Garcia (Pedro Pascal) intensifica-se num clima de incerteza e medo, em torno de uma conturbada campanha eleitoral.

A primeira metade de "Eddington" funciona como um retrato satírico da pandemia, focado no medo coletivo, na paranóia e no impacto das medidas de saúde pública na vida quotidiana. Aster opta por um estudo sociopolítico que nem sempre alcança a profundidade e o cuidado que os temas exigem. Desde a pandemia, vários filmes e séries exploraram com maior mordacidade o terreno da desinformação e do pânico social; aqui, apesar da intenção clara, falta alguma frescura e provocação para ir além do óbvio. A campanha entre Cross e Garcia funciona como metáfora para a polarização exacerbada, onde o confronto de ideias rapidamente se transforma num jogo de manipulações, aproveitamento das fraquezas alheias e discursos inflamados, espelhando a realidade complexa e fraturada do momento.

De forma inesperada e chocante, dá-se uma viragem narrativa drástica. "Eddington" deixa de ser uma sátira contida para se transformar num 'thriller' violento e acelerado, quase como se Aster tivesse decidido que a pandemia, por si só, não seria matéria suficiente para uma obra inteira sem cair na redundância. Esta transição brusca será, certamente, um ponto altamente controverso: por um lado, acrescenta energia e urgência ao filme; por outro, cria uma estrutura fragmentada, onde inúmeras ideias competem por espaço, diluindo a clareza da mensagem. A ironia negra presente em certos momentos sugere que o cineasta não pretende que tudo seja levado à letra, deixando a ambiguidade pairar e desafiando o público a decidir o que é sério e o que é sátira.

A opção pela violência na segunda metade pode parecer uma decisão estilística arbitrária, mas observo-a mais como uma analogia ao esgotamento dos mecanismos democráticos e sociais, quando o desespero leva ao recurso às armas e ao confronto físico. Esta escalada - violenta, caótica e imprevisível - demonstra a realidade norte-americana, marcada por debates acalorados sobre armas, protestos e a radicalização de opiniões. Nesse sentido, "Eddington" é uma análise sombria de um país incapaz de se unir mesmo perante um inimigo comum invisível.

Ainda assim, é inegável que a mão de Aster continua firme e distintiva. O cruzamento de géneros - do 'noir' ao 'western', do 'thriller' à sátira - é feito com uma intencionalidade que, apesar da dispersão, confere à obra uma identidade singular. A cidade poeirenta e a tensão entre personagens evocam o espírito dos 'westerns' clássicos, mas adaptados a um cenário contemporâneo onde o 'inimigo' não é um forasteiro, mas o vizinho, o conhecido... o discordante - um reflexo da polarização social alimentada pelas redes sociais e pelo medo.

O arco de Joe Cross é o fio condutor de "Eddington", com Phoenix a entregar uma interpretação poderosa e multifacetada, que capta a degradação psicológica de um homem perdido entre a responsabilidade pública e o colapso pessoal. Cross é impulsivo, manipulador e emocionalmente instável, um protagonista que oscila entre a fúria e o silêncio, entre a tentativa de controlar o caos externo e o próprio desmoronar interno. O ator consegue transmitir esta complexidade com nuances que evitam a caricatura, revelando a humanidade contraditória da sua personagem.

Emma Stone e Austin Butler completam o elenco principal, ainda que subaproveitados - tal como Pascal. A cinematografia de Darius Khondji ("Mickey 17") destaca-se sobretudo na segunda metade, com sequências de ação marcadas por tiroteios e perseguições altamente imersivas e surpreendentes. A banda sonora de Daniel Pemberton ("Homem-Aranha: No Universo Aranha") e Bobby Krlic ("Blue Beetle"), bem como o trabalho de produção sonora, desempenham um papel essencial na construção desta atmosfera de tensão crescente.

Porém, a obra mantém uma ambiguidade moral que poderá frustrar parte do público. Não existe uma mensagem clara ou um desfecho definitivo. Este silêncio narrativo é tanto um trunfo - ao evitar simplificações - como uma fonte de desconforto, deixando um final que parece abrupto e incompleto, dependendo da disposição dos espectadores para abraçar a incerteza.

Conclusão

"Eddington" é um retrato intenso dos tempos de pandemia e das suas consequências sociais, explorando temas como liderança, polarização e colapso comunitário, ancorado por uma interpretação marcante de Joaquin Phoenix como um homem em lenta desconstrução emocional. Ari Aster arrisca na fusão de géneros e numa narrativa que, a meio, se transforma radicalmente de sátira sociopolítica para um thriller violento e caótico, energizando a obra mas também acentuando a sua fragmentação. Ainda assim, a combinação de ambição formal, relevância temática e força interpretativa torna-o num filme provocador e memorável.