A HISTÓRIA: Bull, um cão bem-comportado, descobre que vai ser castrado. À medida que toma consciência da gravidade da situação, apercebe-se de que precisa de viver uma última aventura com os seus melhores amigos naquelas que são as últimas 24 horas com os seus testículos.

"Fixed": na Netflix desde 13 de agosto.



Crítica: Manuel São Bento

(Aprovado no Rotten Tomatoes. Membro de associações como OFCS, IFSC, OFTA. Veja mais no portfolio).

Há algo de curioso – e até um pouco desconfortável – em ver um dos nomes que ajudou a criar algumas das séries mais marcantes do Cartoon Network – e, consequentemente, da minha infância – enveredar por um caminho tão… adulto. "Fixed", escrito por Genndy Tartakovsky ("Hotel Transylvania") e Jon Vitti ("The Simpsons Movie"), e realizado pelo próprio Tartakovsky, é uma longa-metragem de animação 2D para adultos que não se inibe de mostrar cães em atos sexuais – e sim, com uma variedade absurda de objetos –, piadas de baixo nível e vocabulário carregado. Não é algo que alguma vez imaginasse associar a quem deu vida a "Samurai Jack" ou "Dexter's Laboratory", mas lembra, com força, que a animação não tem de viver confinada ao território infantil.

A história segue Bull (Adam DeVine, "Um Ritmo Perfeito"), um Staffordshire Bull Terrier rápido de raciocínio e sempre pronto para a aventura, que descobre que vai ser castrado na manhã seguinte. À medida que a gravidade deste momento irreversível se instala, Bull percebe que precisa de viver uma última aventura com o seu grupo de amigos, aproveitando ao máximo as últimas 24 horas com as suas "jóias da coroa". Rocco (Idris Elba, "O Esquadrão Suicida"), um imponente e confiante Boxer com sotaque britânico; Honey (Kathryn Hahn, "Glass Onion: Um Mistério Knives Out"), uma Afghan Hound de concursos e a vizinha por quem Bull tem uma paixão ardente; Sterling (Beck Bennett, "Cantar!"), um Borzoi rival de Bull no amor; Lucky (Bobby Moynihan, "Monstros: A Universidade"), um Beagle nervoso e trapalhão; e Fetch (Fred Armisen, "Lego Ninjago: O Filme"), um Dachshund aspirante a influencer, compõem a matilha que embarca com ele nesta jornada caótica.

Fixed

Como dono de um cão e um verdadeiro apaixonado por estes seres de quatro patas, admito que "Fixed" acerta em cheio naquilo que mais me diverte: os estereótipos caninos, as reações automáticas a comandos ou palavras-chave, e aqueles gatilhos específicos que só quem vive com um cão reconhece de imediato. Tartakovsky e a equipa demonstram um conhecimento profundo – e carinhoso – daquilo que define o comportamento destes animais. Desde o olhar suplicante ao som do saco de ração, até à explosão de energia quando alguém diz "passear", tudo é capturado com uma precisão deliciosa.

O elenco de vozes é outro ponto em que "Fixed" acerta quase instintivamente. É impossível não sorrir quando percebemos que Elba dá voz ao cão mais forte, experiente e modelo a seguir do grupo – escolha óbvia e perfeita. Do mesmo modo, DeVine encarna o protagonista obcecado por sexo e vocabulário colorido com uma energia caótica que cola ao personagem. Hahn e Bennett pintam, com teatralidade, o universo dos cães de "passadeira" e a pose altiva das raças "premium". Aqui, cada ator foi escolhido não só pelo timbre, mas pela forma como a sua persona se encaixa na caricatura canina que interpreta.

Ainda assim, não consigo deixar de sentir que a obra desperdiça uma oportunidade narrativa importante. A castração é o motor da história, mas o tratamento é, quase sempre, puramente humorístico e sexualizado. Na vida real, é um tema complexo, com prós e contras, e sem respostas universais. Existem alternativas temporárias e seguras para testar a reação dos cães, mas percebo a aposta total na comédia chocante. Apenas referir que a inclusão de uma reflexão mínima teria enriquecido a experiência e acrescentado utilidade a quem vive esta decisão com os seus animais.

Fixed

No fundo, "Fixed" é um conto sobre autodescoberta e identidade. A mensagem é clara: "machos" e "fêmeas" não se definem pelo tamanho do que carregamos entre as pernas, pelo pedigree ou pela aparência exterior. O que realmente importa é amarmo-nos tal como somos, independentemente da opinião dos outros. Uma linha narrativa secundária acompanha um cão que não sabe exatamente do que gosta ou o que quer, sente-se deslocado e isolado, até encontrar alguém com a mesma experiência que já conseguiu superar esse vazio. É uma analogia evidente com questões de identidade e transição que, felizmente, mantém o tom da obra e não necessita de se desviar da narrativa em si.

Visualmente, a animação 2D é um prazer à parte. Linhas fluidas, cores vibrantes e uma cadência que evoca a escola clássica do Cartoon Network. "Fixed" funciona como cápsula de nostalgia e, ao mesmo tempo, como lembrete de que o 2D merece mais espaço no cinema contemporâneo dominado pelo 3D. Gostava que mais longas-metragens tivessem a coragem de seguir este caminho.

Convém igualmente sublinhar sem rodeios: "Fixed" não é, de todo, recomendado para crianças. Se pensarem em colocar o filme a dar na televisão para entreter os mais novos simplesmente por ser uma obra de animação, preparem-se para conversas que provavelmente não querem ter. É uma história extremamente adulta, tanto no conteúdo como na linguagem, logo deve ser vista com essa consciência.

Conclusão

"Fixed" é uma comédia de animação para adultos que mistura irreverência sexual com observações certeiras sobre comportamentos caninos e um arco de identidade pessoal, sustentada por um elenco de vozes escolhido a dedo e um estilo visual encantador. Podia ter executado facilmente uma exploração mais rica do seu tema central e nem todo o humor ousado atinge o alvo, mas compensa com momentos genuinamente divertidos e personagens cativantes. Tal como os cães que retrata, tem defeitos evidentes… e ainda assim, é difícil não ficar entretido.

PS: como assim, no meio de uma variedade louvável de raças representadas, não existe um Corgi? O meu Yoshi ficou bastante desiludido...