Sadie Jean é uma cantora e compositora norte-americana que ganhou notoriedade com o seu estilo pop confessional e emocionalmente cru. Tornou-se viral com o single de estreia "WYD Now?", lançado em 2021. "Locksmith", "Just Because", "You Don't" e "Nice Knowing You" são outros dos sucessos da artista.

Na nova digressão, a cantora vai apresentar o seu álbum de estreia, "Early Twenties Torture". "Mantendo-se fiel às suas raízes como cantora e compositora, este álbum representa uma mudança para um som mais extrovertido e energético em comparação com grande parte do seu trabalho anterior. Liricamente e tematicamente, captura as emoções cruas e honestas dos seus primeiros anos de vida adulta — relações, amizades e os desafios do crescimento que muitos de nós enfrentamos pelo caminho. É o tipo de álbum que vai apetecer dançar com os amigos num concerto", frisa a promotora.