Depois do sucesso do disco de estreia "The Sun In The Tenth House" e de várias digressões no país vizinho, The Beteleurs regressam com um novo álbum "A Light In The Darkness", com o selo da Discos Macarras, editora catalã.

Este ano a banda fez a abertura dos californianos Dirty Honey aquando da sua passagem em Lisboa no LAV, durante a sua digressão europeia.

O concerto de lançamento do novo álbum da banda portuguesa acontecerá na Sala do Coliseu Club, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 8 de outubro de 2025. Para este espetáculo a banda promete revelar todo o seu potencial artístico e sonoro, contanto com um leque variado de convidados especiais.

O início do concerto está marcado para as 21h30 e os bilhetes podem ser adquiridos aqui.