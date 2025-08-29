Depois de uma pausa na carreira para se reencontrar, Shawn Mendes voltou à estrada e, esta quinta-feira, 28 de agosto, subiu ao palco do MEO Arena, em Lisboa. O concerto está inserido na nova digressão do músico, a "On The Road Again".

O cantor lusodescendente, que se deu a conhecer ao mundo em 2015 com a sua pop cativante e guitarra acústica, regressou à música mais maduro e com novas canções, que refletem as suas emoções e experiências pessoais, num caminho de descoberta com altos e baixos.

Seis anos depois da sua última visita à capital portuguesa, onde se apresentou, então, na Altice Arena, Shawn Mendes está de volta com uma abordagem diferente e com uma nova forma de ver o mundo: mais introspectiva, mas sem perder o carisma que o tornou um ídolo global. A nova digressão, anunciada há apenas três meses, esgotou rapidamente em cidades como Lisboa, Madrid e Londres, provando que, mesmo após a pausa, a sua música continua a cativar milhões — e que os fãs são como aquele amigo fiel que nunca nos abandona nos momentos menos bons.

A nova fase da carreira e da vida de Shawn Mendes reflete-se também na forma como planeou a sua digressão. O cantor optou por não realizar uma maratona de concertos pelo mundo, preferindo dias livres na agenda para explorar as cidades que visita e recuperar energias, equilibrando vida pessoal e profissional.

Veja na galeria as fotos do concerto de Shawn Mendes:

Esta mudança é também evidente nas escolhas que fez para a abertura dos concertos. Na Europa, MARO e Lubiana são as convidadas especiais do artista. "Descobri a música da MARO há alguns anos e ela tornou-se imediatamente numa das minhas artistas favoritas. Para ser sincero, estou meio sem palavras por ela se juntar a nós", frisou o cantor em comunicado.

Na noite desta quinta-feira, depois de Lubiana, MARO subiu ao palco do MEO Arena e foi recebida com euforia. A jogar em casa, a portuguesa viajou por alguns dos temas mais marcantes da sua carreira, como "We've Been Loving in Silence", deixando de fora “saudade, saudade”. No concerto, a artista portuguesa apresentou várias canções inéditas, que farão parte do seu próximo disco de estúdio.

“Obrigado pelo carinho. Obrigado, Shawn. É uma honra abrir o concerto do Shawn”, disse MARO, depois de várias ovações da multidão.

Shawn Mendes e o grande sorriso que derrete corações

SHAWN MENDES NO MEO ARENA créditos: Carlota Barrento

Depois das artistas aquecerem os corações do público, chegou a hora da estrela da noite subir ao palco da maior sala de espetáculos do país. Aos primeiros acordes de “There's Nothing Holdin' Me Back”, a gritaria foi geral: entre sorrisos e lágrimas, os fãs cantaram todos os versos a uma só voz, e seria assim durante toda a noite.

O palco, coberto com tapetes e coroado por enormes ecrãs frontais, serviu de cenário para uma viagem pelos dez anos de carreira do artista, que alternou entre grandes sucessos e as novas canções do disco “Shawn”, editado em 2024.

O início da noite contou ainda com "Wonder", "Treat You Better", "Monster" e "Lost in Japan", que provaram que, por mais que passem os anos, a ligação entre o músico e os fãs é sempre forte e renova-se.

Depois de uma pequena pausa, Shawn Mendes regressou ao palco com uma camisola das cores da seleção nacional e com o nome de Diogo Jota, ex-futebolista português que morreu em julho num acidente de viação - veja aqui o momento.

SHAWN MENDES NO MEO ARENA créditos: Carlota Barrento

“Já vim aqui algumas vezes desde que era jovem. Nos últimos dias, estive sentado na costa a olhar para o mar e tive a mesma sensação que tive da primeira vez que aqui vim: senti que estava a voltar para casa", confessou antes de "Isn't That Enough", acrescentando que sente que "pertence a este lugar".

A viagem pela carreira continuou com temas como "Heart of Gold", "Señorita", "Ruin" e "Never Be Alone", todos cantados a uma só voz como grandes hinos de união. Entre canções, Shawn agradeceu em português e saltou do palco para cumprimentar a multidão eufórica.

SHAWN MENDES NO MEO ARENA créditos: Carlota Barrento

Depois de “Mercy”, o cantor respirou fundo e foi até ao centro do ‘catwalk’ do palco. Pela primeira vez, Shawn Mendes decidiu falar sobre a ofensiva na Faixa de Gaza. "Vou falar de uma coisa que nunca falei antes: Gaza. Transformar dor e sofrimento em ódio contra o povo judeu como um todo é errado. Transformar dor e sofrimento em ódio é errado e não é o caminho certo", frisou o cantor - veja aqui.

"Youth", "Stitches", "It'll Be Okay" e “If I Can't Have You” também não ficaram de fora do alinhamento e carimbaram momentos de intensa entrega, com o cantor a explorar falsetes e solos de guitarra que provocaram aplausos ruidosos da audiência.

A noite terminou em apoteose com “Why Why Why”, momento de comunhão absoluta entre o cantor e os fãs que entoaram cada verso em coro. Logo depois, Mendes fechou o concerto com “In My Blood”, um dos grandes sucessos da sua carreira, carregado de força e emoção, deixando Lisboa em êxtase.

SHAWN MENDES NO MEO ARENA créditos: Carlota Barrento

Entre sorrisos, lágrimas e aplausos, ficou claro que Shawn Mendes e os seus fãs são os melhores amigos: uma ligação que vai muito além da música, construída na entrega total, na cumplicidade e no carinho mútuo. Uma noite que o público não vai esquecer e o cantor também não.

Menino querido da pop, Shawn Mendes mostrou e provou, mais uma vez, que é um talento que se renova a cada álbum e a cada desafio da vida. Apesar do sucesso das suas canções nos serviços de streaming e nas rádios, é ao vivo que o artista se revela por completo: sem barreiras, sem medos e com entrega total. Pelo sorriso com que se despediu do público no final da noite, ficou claro que o palco e Portugal continuarão a ser 'casa'.