Shawn Mendes está de volta aos palcos com a digressão "On The Road Again". O cantor regressa a Portugal esta quinta-feira, 28 de agosto, para um concerto na MEO Arena, em Lisboa.
Em 2018, a Rolling Stone acompanhou Shawn Mendes durante alguns dias da digressão de verão do músico canadiano, que passou pelo MEO Sudoeste, em agosto. Para reportagem publicada na edição deste mês, a revista esteve com o cantor em Lagos, no Algarve, e seguiu depois viagem até Budapeste, na Hungria.
Em conversa com a publicação no restaurante Café Do Mar - onde o pai do cantor trabalhou -, Shawn Mendes relembrou que a primeira vez que cantou em público foi em Lagos, durante uma viagem em família.
"Estava estranhamente inspirado (...) Eles [os pais] entraram na loja e lembro-me do meu coração começar a bater milhões de quilómetros por hora", cantou, acrescentando que cantou "Grenade", de Bruno Mars.
