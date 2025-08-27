Shawn Mendes está de volta aos palcos com a digressão "On The Road Again". O cantor regressa a Portugal esta quinta-feira, 28 de agosto, para um concerto na MEO Arena, em Lisboa.
As portas da sala de espetáculo abrem às 18h00 e os concertos arranham às 19h30 - MARO e Lubiana acompanham o artista na digressão na Europa.
Entre os itens permitidos estão garrafas de plástico até 50cl sem tampa e powerbanks de pequenas dimensões. Por outro lado, não será permitida a entrada de malas ou mochilas grandes, assim como capacetes, bolas, instrumentos musicais, câmaras profissionais, bebidas alcoólicas, objectos pontiagudos ou cartazes de grandes dimensões, garantindo assim um concerto seguro e organizado.
Horários:
- Abertura de portas: 18h00
- Início do espetáculo: 19h30
(Os horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.)
O que pode levar:
- Bilhete válido para o espetáculo
- Identificação pessoal ou passaporte
- Garrafas de plástico até 50cl sem tampa
- Powerbanks não maiores do que um telemóvel regular
Objectos proibidos:
- Correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo
- Malas e mochilas
- Lanternas e lasers
- Armas de fogo e armas brancas
- Mensagens xenófobas ou de apelo à violência
- Lancheiras, caixas e recipientes com comida
- Cadeiras de qualquer tipo
- Material explosivo e pirotécnico
- Chapéus de chuva
- Bebidas alcoólicas, seringas e drogas
- Câmaras profissionais, selfie sticks e hastes rígidas
- Garrafas, latas e copos
- Não é permitida a entrada de qualquer tipo de mala ou mochila com medidas superiores a 30cm x 25cm x 15cm.
Será igualmente proibida a entrada de capacetes, bolas (futebol, golfe, ténis, etc.), gravadores de áudio, altifalantes, instrumentos musicais, bem como qualquer objeto que possa ser arremessado e que não se enquadre nas categorias anteriores.
- Não será permitido também o uso de cartazes com dimensões não autorizadas.
-
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
-
BARRELAS SUMMER FEST29 e 30 agoESTÁDIO MUNICIPAL PEDRALVA - VILA NOVA DE PAIVA
-
POST MALONE PRESENTS THE BIG ASS WORLD TOUR14 setESTÁDIO DO RESTELO
-
CAIXA ALFAMA 202526 E 27 SETALFAMA - VÁRIAS SALAS
Comentários