Shawn Mendes está de volta aos palcos com a digressão "On The Road Again". O cantor regressa a Portugal esta quinta-feira, 28 de agosto, para um concerto na MEO Arena, em Lisboa.

As portas da sala de espetáculo abrem às 18h00 e os concertos arranham às 19h30 - MARO e Lubiana acompanham o artista na digressão na Europa.

Entre os itens permitidos estão garrafas de plástico até 50cl sem tampa e powerbanks de pequenas dimensões. Por outro lado, não será permitida a entrada de malas ou mochilas grandes, assim como capacetes, bolas, instrumentos musicais, câmaras profissionais, bebidas alcoólicas, objectos pontiagudos ou cartazes de grandes dimensões, garantindo assim um concerto seguro e organizado.

Horários:

  • Abertura de portas: 18h00
  • Início do espetáculo: 19h30

(Os horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.)

O que pode levar:

  • Bilhete válido para o espetáculo
  • Identificação pessoal ou passaporte
  • Garrafas de plástico até 50cl sem tampa
  • Powerbanks não maiores do que um telemóvel regular

Objectos proibidos:

  • Correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo
  • Malas e mochilas
  • Lanternas e lasers
  • Armas de fogo e armas brancas
  • Mensagens xenófobas ou de apelo à violência
  • Lancheiras, caixas e recipientes com comida
  • Cadeiras de qualquer tipo
  • Material explosivo e pirotécnico
  • Chapéus de chuva
  • Bebidas alcoólicas, seringas e drogas
  • Câmaras profissionais, selfie sticks e hastes rígidas
  • Garrafas, latas e copos
  • Não é permitida a entrada de qualquer tipo de mala ou mochila com medidas superiores a 30cm x 25cm x 15cm.
    Será igualmente proibida a entrada de capacetes, bolas (futebol, golfe, ténis, etc.), gravadores de áudio, altifalantes, instrumentos musicais, bem como qualquer objeto que possa ser arremessado e que não se enquadre nas categorias anteriores.
  • Não será permitido também o uso de cartazes com dimensões não autorizadas.