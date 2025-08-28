Sete anos depois, Ariana Grande vai regressar à estrada.
Esta quinta-feira, a artista norte-americana anunciou a sua nova digressão "The Eternal Sunshine" e as datas: "Vejo-vos no ano que vem".
O sétimo álbum de Ariana Grande chamou-se precisamente "Eternal Sunshine" e foi lançado a 8 de março, com sucessos como “yes, and?” e “we can’t be friends (wait for your love).”
A digressão começará em Oakland, na Califórnia, a 6 de junho de 2026, numa altura em que a nomeada para os Óscares por "Wicked" já terá passado pelo sequela "Wicked Pelo Bem", que chega aos cinemas a 20 de novembro, que a poderá colocar novamente na rota da estatueta dourada na cerimónia de 15 de março de 2026. Atualmente, está a rodar outro filme, “Focker In-Law”, o quarto da saga "Uns Sogros de Fugir".
Por agora, as outras datas da digressão incluem só cidades da América do Norte, com uma importante exceção: cinco noites de concertos em Londres.
As datas são 15, 16, 19, 20 e 23 de agosto de 2026, com a pré-venda de bilhetes a arrancar já às 10h00 de 16 de setembro (mesma hora em Londres e Portugal continental).
-
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
-
BARRELAS SUMMER FEST29 e 30 agoESTÁDIO MUNICIPAL PEDRALVA - VILA NOVA DE PAIVA
-
POST MALONE PRESENTS THE BIG ASS WORLD TOUR14 setESTÁDIO DO RESTELO
-
CAIXA ALFAMA 202526 E 27 SETALFAMA - VÁRIAS SALAS
Comentários