Em maio, o artista cancelou várias datas no Reino Unido e o apertado calendário de concertos que iria apresentar nos Estados Unidos durante um ano, depois de ter sido diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, que lhe causa problemas de equilíbrio, visão e audição

"Devido a um recente diagnóstico médico, Billy vai leiloar a sua coleção de motas no final deste ano", declarou o seu agente à AFP.

O artista de êxitos como "We Didn't Start the Fire", de 76 anos, mantém a sua coleção de mais de meia centena de motas — algumas da década de 1940 — num espaço arrendado na cidade de Oyster Bay, em Long Island (leste de Nova Iorque), onde podia ser visitada por entusiastas das duas rodas.

Segundo o músico, a sua condição foi agravada pelas atuações ao vivo, que “causaram problemas de audição, visão e equilíbrio”.

Billy Joel tem sido um pilar da música pop e um intérprete de excelência desde a década de 1970, com um catálogo de êxitos onde se destacam "Uptown Girl" e "New York State of Mind".