O rapper brasileiro Matuê é o cabeça de cartaz da segunda edição do Mateus Fest, que hoje se realiza em Viseu e que é considerado um dos momentos altos da programação da Feira de São Mateus.

“Os mais novos não tinham no interior do país um festival com estas características e viemos preencher essa lacuna, garantindo espetáculos com artistas solicitados pelo público mais jovem”, afirmou o presidente da Viseu Marca (que organiza a Feira de São Mateus), Pedro Alves.

Segundo o responsável, “num só espaço, os festivaleiros encontram uma multiplicidade de oferta que lhes garante um dia bem passado no Campo de Viriato”, com as atividades do festival, gastronomia variada e diversões.

“Estamos, por outro lado, a oferecer novos atrativos aos jovens emigrantes e turistas que visitam a região de Viseu no período de verão”, acrescentou.

O Mateus Fest faz parte da programação da Feira de São Mateus, que teve início no dia 7 e termina em 21 de setembro.

Em comunicado, a Viseu Marca referiu que Matuê foi “o nome mais pedido pelo público” para estar este ano no Mateus Fest.

“O artista é considerado uma das vozes mais influentes do hip-hop atual, com milhões de ouvintes mensais nas plataformas de ‘streaming’”, frisou.

Além do brasileiro Matuê, vão atuar os portugueses Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam e o DJ Perez.

Van Zee tem êxitos como “Tempo”, “Perto” e “Alma Nua”, enquanto Lon3r Johny e ProfJam vão apresentar em Viseu o novo projeto conjunto, “LONDON LP”, lançado recentemente em Londres.

As portas do recinto estarão abertas a partir do meio-dia. Para além dos espetáculos, o festival contará com tatuagens, pinturas faciais e uma barbearia.