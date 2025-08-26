O secretariado executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a missão permanente de São Tomé e Príncipe junto da CPLP organizaram hoje a cerimónia de entrega do diploma de "embaixadores de Boa Vontade", na área de cultura e música, aos músicos Calema, na sede da organização, em Lisboa.

Os dois irmãos, que contam já com duas décadas de carreira, frisou que, ao crescerem em São Tomé e Príncipe, não tinham nenhum exemplo e que o sonho da música parecia longínquo e difícil.

"Nós, quando estávamos a começar, não tínhamos nenhum exemplo porque tudo parecia muito difícil. (...) Eu acho que, de uma certa forma, podes mostrar-lhes [aos jovens] que é possível, que há um processo e que se trabalhares, se acreditares, o teu sonho pode-se tornar realidade, mas depende muito de ti. É essa luz que a gente quer", declarou Fradique Mendes Ferreira.

Já António Mendes Ferreira frisou que a designação de embaixadores da CPLP é um orgulho. "Nós sempre fizemos música com o intuito de alegrar as pessoas, de comunicar com elas, conectar com elas, e fazer parte desta família que é a CPLP é incrível. Nós crescemos dentro da comunidade e da sua cultura", referiu António.

Os Calema referiram ainda que não têm, até ao momento, ações delineadas, mas que vão reunir-se com "os responsáveis, analisar e ver" sobre a forma de colaborarem dentro da comunidade para "inspirar pessoas e quebrar barreiras".

Para a ministra de Estado, dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Ilza Amado Vaz, este grupo cultural conseguiu mover a música desde esta nação africana e transmitiu uma mensagem de esperança e de um sonho realizado pelo mundo.

"Os Calema representam aquilo que pode ser a esperança de uma juventude. E é também a representação do nosso país", concluiu.

Na XV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em 18 de julho, em Bissau, os músicos foram nomeados "embaixadores de Boa Vontade da CPLP" para um mandato de quatro anos, suscetível de renovação por iguais períodos.

A IX Reunião Ordinária do Conselho de Ministros, em julho de 2004, instituiu a figura de "embaixador de Boa Vontade da CPLP", "com vista a promover amplamente os objetivos e difundir as atividades da CPLP", de acordo com um comunicado da organização.

A CPLP é constituída por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.