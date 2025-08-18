Nos últimos meses, Jude York, cantor e compositor pop australiano, tem partilhado nas suas redes sociais vídeos com a sua mãe, Liza Beamish. Este fim de semana, recriar um desses momentos ao vivo, no Frequency Festival, na Austria.

No palco do festival, Jude York e a sua mãe interpretaram o tema "Slipping Through My Fingers", dos ABBA. "A cara dela no fim. Até os técnicos de som ficaram emocionados. Obrigado por nos mostrarem tanto amor, Frequency Fest! Já tenho saudades", escreveu o artista nas redes sociais.

No TikTok, o vídeo do momento soma mais de 16,5 milhões de visualizações e centenas de comentários.

Veja o vídeo: