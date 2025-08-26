Manuel Carrasco atuou no passado fim de semana, 22 e 23 de agosto, na sua cidade Natal. O cantor espanhol deu dois concertos esgotados em Isla Cristina (Huelva), Espanha.

O artista subiu ao palco cheio de energia e preparado para animar a multidão. No entanto, durante a atuação, o cantor espanhol escorregou e caiu em palco.

Segundo a imprensa local, Manuel Carrasco estava a dirigir-se para uma das extremidades do palco quando perdeu o equilíbrio e caiu de costas. O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: