Manuel Carrasco atuou no passado fim de semana, 22 e 23 de agosto, na sua cidade Natal. O cantor espanhol deu dois concertos esgotados em Isla Cristina (Huelva), Espanha.
O artista subiu ao palco cheio de energia e preparado para animar a multidão. No entanto, durante a atuação, o cantor espanhol escorregou e caiu em palco.
Segundo a imprensa local, Manuel Carrasco estava a dirigir-se para uma das extremidades do palco quando perdeu o equilíbrio e caiu de costas. O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.
Veja o vídeo:
