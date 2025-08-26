O cantor e compositor português Pedro Santos anunciou que vai acompanhar Cian Ducrot na sua próxima digressão europeia, a "The Dream Ship Tour 2025". O artista vai abrir os concertos agendados entre 13 de setembro e 11 de outubro.
Durante este período, Santos juntará a sua voz e presença aos concertos do artista irlandês, que percorrem cidades como Manchester, Londres, Paris, Amesterdão, Zurique, Berlim, Oslo e Helsínquia, entre outras.
Nas suas redes sociais, Pedro Santos mostrou entusiasmo com a oportunidade de voltar a reencontrar o público europeu: “Vou estar em digressão com o Cian de 13 de setembro a 11 de outubro, na ‘The Dreamship Tour’. Mal posso esperar para vos rever".
Cian Ducrot vai apresentar na digressão o álbum “Little Dreaming”, editado em agosto.
