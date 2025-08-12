Depois de dois dias de festa no primeiro fim de semana de agosto, a Casa de Bamba regressa ao Porto nos dias 13 e 14 de setembro. A nova programação será revelada em breve e "promete continuar a fazer vibrar o verão portuense".

O evento vai realizar-se no Jangal Gastro Bar, no Porto, e os bilhetes já se encontram à venda. 

A festa vai contar com DJ Carioca, Roda de Samba a Orquestra Bamba Social, entre outras atuações a ser anunciadas nas próximas semanas.