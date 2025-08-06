Depois de cinco anos afastado dos palcos portugueses, Cícero prepara o seu regresso com "Concerto 1", um espetáculo que combina música, teatro e cinema, oferecendo ao público uma "experiência imersiva que revisita a sua trajetória artística e antecipa novos caminhos criativos".

No dia 15 de dezembro, o artista vai subir ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, atuando depois em Vale de Cambra, no Centro de Artes e Espetáculos, a 12 de dezembro. No dia seguinte, o músico estreia-se no Cine-Teatro de Amarante.

Neste novo formato, o músico carioca surge em palco num registo intimista — apenas voz e violão — acompanhado por uma orquestra virtual, projetada ao vivo, que amplifica a dimensão visual e emocional do concerto.

"Aclamado pelo público e pela crítica no Brasil, o espetáculo percorreu mais de vinte estados em apenas três meses durante 2023, esgotando teatros por todo o país. No final desse ano, o conceito deu origem ao álbum homónimo, que reúne versões de algumas das canções mais icónicas de Cícero", destaca o comunicado.

A primeira parte do espetáculo convida a um mergulho sensorial, com luz, imagem e som a envolver o público em arranjos clássicos de grandes temas da carreira do artista. No segundo acto, o concerto evolui para sonoridades mais contemporâneas, revelando um pouco da essência do novo álbum, "Uma Onda em Pedaços".

O novo disco apresenta dez canções inéditas, com participações especiais de Duda Beat, Tori e Vovô Bebê. "Passei a vida a registar tudo em álbuns. 'Uma Onda em Pedaços' é feito de canções em português, inglês e até sem idioma definido. Cada faixa tem vida própria, nos arranjos, nas letras, nas vozes, e remete a momentos distintos, como 'Sábado' (2013) ou 'A Praia' (2015)", explica o músico.