Depois do concerto no Primavera Sound Porto, em junho, Central Cee prepara-se agora animar o palco do Bliss, em Vilamoura, no próximo dia 23 de agosto.

Os bilhetes para a festa "Closing Summer" já se encontram à venda e os preços variam entre os 30 e os 120 euros (VIP Area). Depois do anúncio nas redes sociais, as entradas 'Early Bird', 'Entrance - Wave #1' ou 'Entrance - Wave #2' esgotaram em pouco minutos.

Central Cee tornou-se um dos nomes mais sonantes do rap britânico graças a uma série de temas que dominaram tops e playlists globais. Entre os seus maiores sucessos contam-se “Doja”, que se tornou viral nas redes sociais, “Sprinter” (em colaboração com Dave), “Let Go” ou "Wild West".