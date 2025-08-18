O cantor e compositor Conan Gray editou na passada sexta-feira, 15 de agosto, o seu novo álbum. "Wishbone" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming e conta com 12 temas, incluindo o single "This Song" ou "Vodka Cranberry".

À semelhança dos seus dois primeiros álbuns, o artista escreveu todas as canções de “Wishbone” a partir do seu quarto, e voltou a juntar-se ao seu colaborador de longa, Dan Nigro, enquanto produtor executivo.

"Nos últimos dois anos, estive secretamente a escrever canções. Depois dos concertos, nos bastidores das salas de espetáculo, nos lençóis das camas de hotel, nos curtos intervalos entre digressões — voltava para casa e escrevia tudo aquilo que sentia que ninguém queria ouvir. Talvez até coisas que eu próprio não queria que ouvissem", revela Conan Gray em comunicado.

O músico conta que mostrou as canções a Dan Nigro, depois de gravar os temas "em silêncio". "Não sabia porquê, apenas sabia que tinha de gravar. Não sabia que história estava a contar — estava apenas a vivê-la. Aos poucos, comecei a ver-me com clareza. As partes de mim que sempre existiram, mas que nunca tinha enfrentado. As canções que sempre escrevi, mas nunca cantei. Quando dei por mim, tinha um álbum à minha volta. Esse álbum é ‘Wishbone’", resume.

Nas redes sociais, o novo álbum de Conan Gray tem sido elogiado pelos fãs, mas também tem alimentado teorias sobre para quem serão dedicadas as canções. Entre os nomes mais mencionados nas apostas surge o de Kit Connor, ator britânico que se destacou como protagonista da série "Heartstopper", da Netflix.