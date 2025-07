Da infância em Beja aos palcos dos maiores festivais do país, Luís Trigacheiro e Buba Espinho partilham uma amizade forjada pela música e pelo Alentejo. No MEO Marés Vivas, os dois cantores estiveram à conversa com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

