Bárbara Tinoco lançou esta quinta-feira, 14 de agosto, o seu novo single, “Devia Ter-te Traído”, uma canção inédita que marca a conclusão do universo sonoro construído em torno do álbum “Bichinho”.

Depois a receção calorosa do público nos concertos mais recentes, a artista decidiu disponibilizar a canção escrita há mais de um ano. O lançamento antecede o espetáculo na Super Bock Arena, no Porto, marcado para 7 de março de 2026.

"Esta é uma canção antiga, enviei ao meu manager o ano passado. Achámos que não podíamos lança-la por ter palavrões e palavras que não são adequadas a todas as idades. No entanto, este ano fui encontrá-la no dictafone e decidi tocá-la nos concertos para ver como corria. E como os fãs é que mandam decidi-mos lançá-la e com duas versões, a original e outra para todas as idades”, explica Bárbara Tinoco.

“Devia Ter-te Traído” nasceu entre notas de voz e ideias soltas, escritas em 2023 e "carrega o registo emocional, cru e irónico que pautou o álbum 'Bichinho', mas não pertence ao novo ciclo criativo da artista", frisa o comunicado. "É, antes, a última página de um capítulo que tocou milhares, com a honestidade desarmante que lhe é tão própria. Uma despedida com humor, coragem e verdade", acrescenta a editora.