No início do dia, o podcast New Heights, apresentado pelo namorado da cantora, Travis Kelce, e pelo seu irmão, Jason, publicou uma imagem nas redes sociais a anunciar um convidado especial no próximo episódio. Na foto, entre as duas estrelas da NFL, está a silhueta de uma mulher, que os fãs acreditam ser Taylor Swift.
"Estamos a voltar cedo para um episódio especial com um convidado MUITO especial", pode ler-se na legenda. O episódio será lançado no dia 13 de agosto, que coincide com o número favorito da artista norte-americana.
Nas redes sociais, os fãs acreditam que a estrela pop vai fazer o anúncio do um novo disco no podcast.
A imagem publicada no X conta ainda com um fundo cor de laranja, o que foi visto como uma pista pelos fãs – os swifties acreditam que o próximo disco da cantora será em tons de laranja. Além disso, Jason parece estar a usar uma t-shirt da "The Eras Tour".
Mas há mais pistas. Esta segunda-feira, 12 minutos depois do post dos irmãos Kelce, a Taylor Nation publicou 12 imagens dos concertos da "The Eras Tour" (depois de "The Tortured Poet’s Department", de 2024, o próximo álbum da cantora será o 12º da sua discografia), com Taylor Swift vestida com roupas cor de laranja.
"A pensar naquela vez em que ela disse ‘Até à próxima era…’", pode ler-se na descrição.
