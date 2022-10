Apesar de a música estar sempre presente e ser banda sonora das nossas vidas, este sábado, dia 1 de outubro, celebra-se o seu dia. Para festejar a data, o SAPO Mag escolheu algumas das melhores canções nacionais que já ouvimos em 2022.

A playlist disponível no Spotify conta com alguns dos temas que marcaram os primeiros nove meses do ano e inclui nomes como Cláudia Pascoal, Ana Moura, a garota não, Marco Rodrigues, Márcia, Throes + The Shine ou Fado Bicha.

Playlist SAPO Mag:

Cláudia Pascoal - Eh Para a Frente, Eh Para trás

Ana Lua Caiano - Sai Da Frente, Vou Passar

Fado Bicha - Fogo na casa

Filipe Keil - Medo

Throes + The Shine - Mana Diala

Pongo - Amaduro

Baleia Baleia Baleia - Politicamente Correcto

Maripool - This Time Again

A garota não - A Grande Máquina

Márcia - Já Passou da Hora

serge fritz - Panapaná

Ana Moura com Pedro Mafama - Agarra Em Mim

Ivandro - Lua

Marco Rodrigues - Amar Para Sofrer

Carolina de Deus - Querido Futuro Namorado

Carolina Deslandes - Vai Lá

Agir - As Coisas Estão Bem Como Estão

Gui Aly - Crush Me Down

Extrazen - Revolver

Inês Apenas - um dia destes

Fernando Daniel com Carolina Deslandes - Fim

Ivo Lucas com Carolina Deslandes - Senhora de Si