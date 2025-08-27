A atuação acontece no âmbito da programação internacional do Arte Institute de Nova Iorque, que tem promovido e dado visibilidade a artistas portugueses além-fronteiras, com a missão de internacionalizar a cultura portuguesa contemporânea.

Os projetos algarvios terão a seu cargo a abertura do espetáculo do consagrado ator norte-americano Morgan Freeman, fundador e narrador do projeto Symphonic Blues.

O evento, de entrada gratuita, promete reunir cinco mil pessoas no centro de Manhattan.

"Com esta participação, Fusível e Mirage People tornam-se representantes da música algarvia contemporânea numa das maiores montras culturais do mundo, levando sonoridades nacionais a um público global", indicou o Arte Institute num comunicado enviado à agência Lusa.

Cerca de um mês depois, em 28 de setembro, o Arte Institute promove a 9.ª edição do “Portugal in Soho”, uma iniciativa que celebra a cultura e herança portuguesa no bairro nova-iorquino do SoHo.

Com o objetivo de recriar a época em que os portugueses faziam dessa zona de Manhattan o seu ponto de chegada à América, em busca duma vida melhor, o “Portugal in Soho" recriará os pontos de encontro da comunidade portuguesa através duma viagem no tempo e no espaço, definindo a herança lusitana num conjunto de eventos.

O evento que terá lugar na Sullivan Street, a partir das 11:30 (hora local, 16:30 em Lisboa), e contará com várias atividades gratuitas e com a participação de várias organizações e empresas locais.

“Novamente, o Arte Institute pretende criar no verão nova-iorquino dois grandes momentos para Portugal e para a cultura portuguesa contemporânea, que darão uma grande visibilidade ao nosso país e às suas artes", explicou Ana Miranda, diretora do Arte Institute.

"O facto de qualquer um destes eventos acontecer há já vários anos, prova a sustentabilidade que projetos desta natureza conseguem alcançar, fazendo a ponte entre o que deixaram na cidade os primeiros portugueses em Manhattan e aquilo que traz a atual geração de artistas nacionais", acrescentou.

Fundado em 2011, o Arte Institute é uma organização sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte e cultura contemporânea portuguesa.