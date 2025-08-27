Depois de criticar publicamente Taylor Swift, sobretudo desde que a cantora manifestou o seu apoio a Kamala Harris, Donald Trump surpreendeu ao reagir de forma cordial ao anúncio do noivado da artista com Travis Kelce.

Esta terça-feira, dia 26 de agosto, durante uma conferência de imprensa, Donald Trump foi desafiado a reagir à notícia do casamento da estrela pop."Bem, desejo-lhes muita sorte. Acho que ele é um grande jogador, acho que é um ótimo rapaz, e ela é uma pessoa extraordinária, por isso desejo-lhes muita sorte", disse o presidente norte-americano.

Nos últimos anos, Donald Trump tem feito críticas a Taylor Swift, especialmente depois de a cantora ter manifestado o seu apoio a Kamala Harris. Em 2024, o presidente dos Estados Unidos confessou publicamente que deixou de gostar da artista. Já em maio deste ano, voltou ao tema na sua própria plataforma: "Alguém reparou que, desde que eu disse ‘odeio a Taylor Swift’, ela deixou de ser ‘hot’?".

A mudança de discurso levou muitos a apontar ironicamente que Trump terá “esquecido” momentaneamente o ódio declarado à artista.