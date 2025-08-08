Em comunicado, a organização refere que o Thadêa Fest é um projeto colaborativo da recém-criada ABC - Associação Brado Cultural e da Junta de Freguesia de Parada de Todeia que vai decorrer naquela freguesia do concelho do distrito do Porto.

Nesta sua primeira edição, o Thadêa vai apresentar artistas como B Fachada, MAQUINA., Mundo Prestigio, Beautify Junkyards, Arianna Casellas y Kauê e Doc Rossi.

O festival arranca dia 22, pelas 21h30, com Arianna Casellas y Kauê, no palco Thadêa, seguido por Beautify Junkyards e MAQUINA. A noite termina com o DJ ‘set’ de Live Low.

Durante a tarde do segundo dia do festival, a tradição local vai tomar conta do recinto com as atuações da Associação Filarmónica de Parada de Todeia e do Grupo Folclórico São Pedro de Cête.

Do alinhamento constam também os artistas Meryem Andira, Doc Rossi, Mundo Prestígio e, para fechar a noite, sobe ao palco Thadêa B Fachada, terminando com o ABC DJ ‘set’.

O Thadêa Fest é uma “celebração plural da música e dos seus cruzamentos” e a “pluralidade é o ponto de partida, não o obstáculo”, explica a organização, acrescentado que a programação musical vai desde o “psicadelismo à tradição, da pop à eletrónica e à música de dança da Europa medieval e barroca”, juntando “sons que nunca foram feitos para estar sozinhos”.

A via de acesso ao recinto será adornada por uma exposição/instalação do coletivo de artistas penafidelenses que compõem a Associação 140.

Os ingressos para o Thadêa Fest variam entre os seis euros diários e os 10 euros pelo passe geral. Os residentes da freguesia de Parada de Todeia podem adquirir o passe geral a seis euros na Junta de Freguesia.