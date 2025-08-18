Guitarricadelafuente é um dos artistas espanhóis mais inovadores do presente, que não esquece as suas raízes e olha sempre para o futuro. O seu mais recente disco, "Spanish Leather", é o reflexo disso: são 11 canções que apresentam os mundos do cantor de Benicasim, com letras sinceras que abordam crescimento pessoal, amores não correspondidos e inseguranças. Os elogios ao álbum têm-se multiplicado e catapultaram a música do artista de 27 anos para os holofotes mundiais.

E tudo isso ganha força e expressão ao vivo. Guitarricadelafuente regressou, este sábado, dia 16 de agosto, ao festival Costa Feira, em Sanxenxo, e apresentou ao público o seu universo, com entrega total em cada verso e em cada instante, desenhando os momentos ao pormenor para que os temas se metamorfoseassem e prolongassem as emoções.

Com uma energia livre e contagiante, entre a brisa atlântica e a vibração das Rías Baixas, o artista apresentou "Spanish Leather" e trouxe êxitos antigos. Foi uma partilha honesta de emoções e mais uma afirmação da força do músico espanhol.

A noite arrancou com a energética "Full Time Papi", seguida de "BABIECA!" e "Futuros amantes", que garantiram as primeiras ovações. O alinhamento continuou com "El conticinio", "Poses" e "Caballito", mantendo a intensidade emocional. "Pipe Dream", "Puerta del Sol", "ABC" e "Port Pelegrí" também se destacaram.

O concerto contou também com "In My Room", tema de Troye Sivan em dueto com o cantor espanhol. A canção marcou um dos momentos altos da noite, com Guitarricadelafuente a subir para um cavalo com alças. Pouco depois, o músico encharcou o palco com água ao som de "Agua y mezcal".

Sempre com um lado teatral e em interação com a multidão, o espanhol serviu ainda temas como "Mil y una noches", "Quien encendió la luz" ou "Quién teme a la máquina?" antes de "Guantanamera", um dos temas mais pessoais da sua discografia.

"Nunca esqueci a minha aldeia. Esta canção, que escrevi há muitos anos, é uma homenagem ao lugar de onde venho e acho que sem ela não estaria aqui. Está a ser uma noite muito emotiva e muito obrigado pelo vosso amor", frisou.