"Quero Partir" é o novo single de André Seravat, já disponível em todas as plataformas digitais. A letra e música são da autoria do artista, que fala de frustrações da sua geração.

Na sua conta no TikTok, o cantor explica que a nova canção é "o oposto" de "Deslocado", dos NAPA.

"Escrevi a ‘Quero Partir’ sozinho no meu quarto, numa fase em que tudo me parecia demasiado. Estava frustrado, cansado, com saudades de uma vida diferente. Já fui embora uma vez, saí do país depois da faculdade, e essa vontade de recomeçar noutro lugar volta muitas vezes. Esta canção fala da necessidade de mudar, de sair da zona de conforto, de procurar algo maior", conta André Seravat.

O artista explica ainda que a nova canção reflete a sua identidade. "Também há muito da minha identidade: ser do Porto, ter orgulho nas minhas origens mas, ao mesmo tempo, não saber bem onde pertenço. É sobre as frustrações da minha geração, sobre a grande capital deixar de ser suficiente para mim e já não me fazer feliz, sobre o peso de viver numa cidade onde os meus sonhos e a vida ficam apertados pelo preço das rendas. É, no fundo, um grito de liberdade, uma vontade de partir, sim, mas também de me encontrar", frisa.

O tema conta com um videoclipe realizado pelo cantor, filmado em Nova Iorque e no Porto - veja aqui.