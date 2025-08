Uma jovem desmaiou em palco durante o concerto de Katy Perry este domingo, 3 de agosto, em Detroit, nos Estados Unidos. Como é habitual nos seus espetáculos, a cantora convidou alguns fãs para um momento especial antes do tema "The One That Got Away".

Segundo a revista Billboard, a fã, que se apresentou como McKenna, foi vista por Katy Perry no topo da Little Caesars Arena, graças à sua saia azul brilhante com lantejoulas. A artista norte-americana chamou McKenna e uma amiga ao palco, mas, visivelmente emocionada, a jovem acabou por desmaiar momentos antes de a atuação começar.

McKenna foi rapidamente assistida pela equipa da cantora e pelos serviços médicos da arena.

Depois de a jovem ser retirada do palco, Katy Perry abraçou os restantes três fãs. “"uerido Deus, oramos pela McKenna, para que ela regresse em pleno, mais brilhante e melhor do que nunca. Ámen", disse a artista.

"É muita coisa. Às vezes, somos tão corajosos e subimos ao palco, e é tudo muito avassalador. Eu entendo esse sentimento”, afirmou a cantora, antes de interpretar "The One That Got Away"..

No final da atuação, Katy Perry adiantou que a fã estava bem. A informação posteriormente confirmada por fontes à revista Billboard.