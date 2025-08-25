O artista regressa a Portugal em setembro.
Uma curiosidade tem estado a circular nas redes sociais: ao pesquisar o endereço 330 Rue Saint-Honoré, Paris, no Google Maps, surge uma imagem de um homem sentado na esplanada de um café e e os fãs acreditam tratar-se de Post Malone.
O registo do momento, feito pelo Street View, tornou-se viral na passada semana, com internautas a partilhar prints e a brincar que o rapper virou um verdadeiro 'easter egg' do Google.
Post Malone regressa a Portugal no próximo mês, para um concerto no Estádio do Restelo, em Lisboa, no dia 14 de setembro. O espetáculo faz parte da digressão "The Big Ass World Tour" e os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.
