Uma angariação de fundos na plataforma GoFundMe para apoiar a família do fã dos Oasis que morreu durante um dos concertos da banda no Estádio de Wembley, no passado fim de semana, arrecadou, em poucos dias, mais de oito mil euros.

A campanha, criada pelo irmão da vítima, tem como objetivo ajudar financeiramente a companheira e o filho do fã falecido. “A nossa família ficou virada do avesso e está a lutar para lidar com esta tragédia e perda inesperada”, escreveu o irmão de Lee Claydon, de 45 anos, jardineiro paisagista natural de Bournemouth.

O fã morreu, no sábado, ao cair de uma bancada do Estádio de Wembley, em Londres, durante um concerto dos britânicos Oasis. "Um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado com lesões compatíveis com uma queda. Infelizmente, foi declarado o óbito no local do facto”, pode ler-se num comunicado da Polícia Metropolitana de Londres, que apelava para que, caso alguém tivesse imagens do sucedido, as partilhasse com as autoridades.

De acordo com a imprensa britânica, o homem estaria numa bancada superior do estádio, que tem uma capacidade para 90 mil pessoas.

A banda, entretanto, reagiu através de um comunicado, no qual expressa “choque e tristeza” por saber da morte de um fã no concerto de sábado. O conjunto dos irmãos Gallagher enviou “sinceras condolências à família e amigos da pessoa envolvida”.

O concerto de sábado foi o quarto de sete previstos para Wembley, no âmbito da primeira digressão do grupo de “(What’s The Story) Morning Glory?” em 16 anos.