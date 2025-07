Criatura, Emmy Curl e Them Flying Monkeys estão entre as bandas e artistas que vão atuar no festival Clarão, que regressa a Sintra em setembro e cuja programação inclui também cinema, debates, uma exposição e uma feira.

“Pelo segundo ano o Clarão, promovido pela Claraboia - Associação Cultural, regressa à Quinta da Ribafria (Sintra), nos dias 12, 13 e 14 de setembro, com entrada gratuita”, refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

À segunda edição, o Clarão “irá manter a preponderância dos artistas emergentes”, com um cartaz que “procura conciliar projetos do panorama musical independente com nomes já reconhecidos do público”.

O cartaz de música inclui Criatura, Chyna, Emmy Curl, Harley KSD, Them Flying Monkeys, Libra, Rossana, Fvbricia, Menino Manequim, Stealing Canvas e Coco Voador, com os concertos a dividirem-se por dois palcos.

Entre os dois palcos, estará a Feira de Artistas e Coletivos, na qual mais de 50 artistas, membros de associações e coletivos, irão vender e divulgar o seu trabalho.

Nos dois últimos dias de Clarão, 13 e 14 de setembro, haverá duas sessões de cinema ao ar livre, dedicadas ao cinema emergente, nas quais serão exibidas seis curtas-metragens portuguesas e duas internacionais.

Após as sessões, haverá conversas com os realizadores e “convidados especiais”.

Durante o festival estará patente uma exposição coletiva, com obras de Cláudia Simões, Sofia Cabañas, Mariana Laginha e Brecht de Vleeschauwer.

Além disso, serão também apresentadas instalações de Luísa Ramires, Margarida Lopes Pereira, Sepher Awk e Lukanu Mpasi, “em diálogo direto com a arquitetura dos jardins da Quinta da Ribafria”.

No primeiro dia do Clarão, 12 de setembro, haverá um Encontro de Artistas, em parceria com a Fundação Aga Khan, que inclui “um momento para o debate e construção, através de uma conversa de participação livre sobre temáticas relacionadas com a linha de Sintra, uma sessão de pintura e escrita coletiva e uma jam session”.

“Na sequência desta atividade, durante os seguintes dias de festival o Clarão convida o público e um painel de artistas, jornalistas, ativistas e membros de associações, produtores de festivais, para uma série de debates e conversas dinamizados por diferentes entidades”, refere a organização.

Nesse âmbito, a companhia teatromosca irá dinamizar uma conversa intitulada "Os Públicos e os Artistas", o festival MIL apresenta os casos dos festivais de todo o país para refletir sobre si mesmos, numa conversa intitulada “O Pensamento Crítico na Programação dos Festivais”, e a associação Dínamo dinamiza as restantes conversas, sob o tema “Conexões Artísticas: A Periferia como Espaço de Transformação”.

A programação inclui ainda oficinas gratuitas para o ensino de práticas artísticas contemporâneas, “em que o artista se torna o professor, aproximando o público participante da prática artística”.

A programação completa do festival Clarão está disponível no site oficial da Claraboia – Associação Cultural, em www.claraboiasintra.pt/clarao/.