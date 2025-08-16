O evento é um projeto de divulgação da “música historicamente informada no barlavento algarvio (oeste do Algarve), numa perspetiva dialética entre a música antiga como potenciadora de diálogo intercultural e intertemporal entre a Ibéria e o mundo, entre o passado e o presente", refere a organização em comunicado.

O festival abre este sábado, às 11h00, com uma aula aberta de Tiago Matias sobre instrumentos antigos de corda dedilhada, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Vila do Bispo.

Às 18h00, o trio Noa Noa Ensemble apresenta-se no mesmo espaço para um concerto que tem como foco a música ibérica entre a ancestralidade e contemporaneidade, com o programa “Língua”.

O trio Noa Noa Ensemble, composto por Filipe Faria, Tiago Matias e Baltazar Molina, volta a atuar no domingo, na Igreja da Misericórdia de Aljezur, pelas 16h00.

Nos dias 23 e 24 de agosto, o Costa Vicentina Early Music apresenta-se na Fortaleza de Sagres, num fim de semana dedicado ao Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e da sua Abolição.

O dia é celebrado anualmente a 23 de agosto, em homenagem às vítimas do tráfico de escravos e para promover a consciencialização sobre as consequências da escravidão.

A data foi estabelecida pela UNESCO e coincide com a Revolta de São Domingos, que ocorreu na noite de 22 para 23 de agosto de 1791, na atual República do Haiti, marcando o início do fim da escravidão.

No dia 23, às 17h00, atua o Ensemble AntiQuorum, num concerto com destaque para a música ibérica da época da expansão marítima.

No dia 24 realiza-se uma oficina de artes performativas, dirigida por Ana Celorico Machado, às 14h00, encerrando o festival, pelas 16h00, com uma palestra proferida pelo tenor e investigador Nuno de Mendonça Raimundo, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Organizado pela associação cultural O Corvo e a Raposa, o festival tem entrada gratuita, mas limitada à lotação dos espaços.