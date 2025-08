A 3.ª edição do festival “que celebra a cultura, a música e a comunidade local” acontece na sexta-feira e no sábado, no Parque da Ponte, de acordo com a promotora Bazuuca, em comunicado.

A programação musical, feita de “artistas de várias linguagens sonoras”, inclui Bed Legs, MONSTRO, Saya, Tricla, TheVaults, Palas, Catarina Carvalho Gomes, xauxau dodô, o coletivo Boca de Sino, Homem em Catarse, Putlex, Cavalheiro, Tomás Alvarenga e ALCRUD3 Live Band, que irão atuar em dois palcos.

As atuações começam às 18:15 e estendem-se “até de madrugada”, com DJ ‘sets’ a encerrar cada um dos dias.

Nesta edição, além da música regressam também o Mercado de Criadores, o ‘Food Market’ (mercado de comida, em português) e a área “dedicada a atividades para todas as idades, reforçando o seu papel enquanto espaço de celebração intergeracional e criativa”.

Durante o festival haverá duas oficinas, dinamizadas pelo ateliê de arte Do.w, uma de Criação de Máscaras e uma outra de Cianotipia/Antotipia & Composição Visual.

O Festival ESTEOESTE é organizado pela associação cultural Aubhaus, anteriormente conhecida como Cosmic Burger, e pela Bazuuca, com o apoio da Câmara Municipal de Braga.

Durante o festival irá decorrer uma campanha solidária de recolha de ração para associações que apoiam animais, em conjunto com a marca New Pet. Quem for ao festival, “poderá contribuir com um valor simbólico, convertido diretamente em ração”.

Além da campanha, a NewPet irá realizar duas palestras no festival: “Nutrição para animais de companhia” e “Cães em festivais: Tudo o que precisas de saber”.