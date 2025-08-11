Entre 21 e 24 de agosto, no Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres, o festival vai receber bandas de vários géneros do metal, desde Attic, Dawn of Victory e Nervosa a Rotting Christ (nos 35 anos de carreira dos gregos), Necrophobic e Godiva, passando ainda por Mercenary, Thyrfing, entre muitos outros.
Os finlandeses Ensiferum, com 30 anos de carreira são o principal destaque do primeiro dia, trazendo o disco “Winter Storm” para apresentar.
Seguem-se, no dia 22, os britânicos Alestorm e a sua temática de pirataria no palco daquela localidade do distrito de Viseu, enquanto o alemão Dirk Schneider – antigo vocalista de Accept - encabeça o terceiro dia do evento.
A 24 de agosto, o dia tem os suecos Hypocrisy, de Peter Tägtgren, como cabeças de cartaz.
O festival inclui campismo para os festivaleiros, contando também com uma área para autocaravanas.
As crianças nascidas em 2010 ou depois não pagam bilhete e vai haver um parque infantil com insufláveis no recinto.
Os bilhetes diários custam 30 euros para o primeiro dia e 40 euros para cada um dos restantes. Os passes ficam por 70 euros.
