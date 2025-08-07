“Para esta sua 18.ª edição volta a contar com dois palcos, juntando artistas consagrados e nomes emergentes, numa experiência única e envolvente de música e arte visual”, pode ler-se no ‘site’ do festival, que vai até à manhã de domingo, quando o alemão Sven Väth vai apresentar um ‘set’ especial de encerramento (a partir das 09:30 e até às 11:30).
O cartaz do Neopop inclui estreias mundiais como o b2b (‘back to back’, ou seja, dois DJ a atuar em conjunto) entre os italianos Joseph Capriati e Freddy K, entre outros b2b como o que junta Rob di Stefano a Rui Vargas e o que reúne o português Lewis Fautzi e o britânico The Advent.
O alinhamento do Neopop inclui alguns dos principais nomes da música de dança eletrónica do mundo, como o britânico Goldie (que vai apresentar um ‘set’ de techno), a palestiniana Sama’ Abdulhadi, a belga Charlotte de Witte, a dupla Dresden (Ivan Smagghe e Manfredas), o norte-americano Jeff Mills, a russa Nina Kraviz e o alemão Ben Klock, entre muitos outros.
Com campismo incluído, o festival é para maiores de 18. As portas abrem pelas 17:00, hoje e sexta-feira, e pelas 22:00 no sábado. Nos primeiros dois dias o recinto encerra às 08:30 do dia seguinte, enquanto no domingo fecha pelas 11:30.
