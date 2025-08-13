A 10.ª edição do festival O Sol da Caparica arranca na quinta-feira com um recinto renovado, novos palcos e a expectativa de receber 30 mil pessoas por dia, o dobro de 2024, segundo a organização.

Da Weasel, Plutónio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny são alguns dos artistas confirmados para o festival que decorre de 14 a 17 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal.

"Esta 10.ª edição oferece o melhor cartaz de sempre d'O Sol da Caparica, mostrando que o festival valoriza e representa a música portuguesa e lusófona", disse, citado em comunicado, o promotor do festival, André Sardet.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

As portas do festival abrem às 16:00 e existem três entradas disponíveis para aceder ao recinto.

No último dia do festival, o Parque Urbano da Costa da Caparica abre entre as 10h00 e as 14h00 para o Dia da Criança com atividades pensadas para os mais pequenos e carrinhas de comida disponíveis.

Ao longo dos 30 mil metros quadrados do recinto estão dispostos seis blocos de casas de banho, mais de 35 opções de alimentação no pátio da alimentação e quase 20 zonas de bar.

Num festival dedicado à música, existe também espaço para a comédia sendo novidade este ano o Palco Digital, pensado para a nova geração.

Este novo palco conta com as atuações de Os Primos, a 14 e 17 de agosto, e dos podcasts Plágio e Cubinho, a 15 e 16 de agosto, respetivamente.

O evento conta com mais dois palcos que vão acolher 37 artistas durante quatro dias de festival.

O Palco Sagres, abre quinta-feira com a voz de Neyna, e segue noite dentro com atuações de David Carreira, Julinho KSD, Dillaz e Plutonio.

Já no segundo dia do festival, os festivaleiros podem contar com Bia Caboz, Matias Damásio, Grupo Menos é Mais, Nininho Vaz Maia e Richie Campbell.

No sábado, sobem ao palco Rich & Mendes, Soraia Ramos e Lon3r Johny. Mas este terceiro dia do festival ficará marcado pelo regresso dos Da Weasel a casa.

A banda terá um concerto de duas horas pensado inteiramente para O Sol da Caparica.

Desde o regresso aos palcos que os Da Weasel pensavam fazer um concerto na zona onde "nasceram", surgindo agora como cabeças de cartaz neste festival.

Já no domingo, o encerramento do festival fica a cargo do grupo de hip hop português Wet Bed Gang e, antes disso, os festivaleiros que passam pel'O Sol da Caparica podem contar com os concertos de Bispo, Pikika, MC PH e Tabanka Djaz.

No Palco Bandida vai poder ouvir-se desde hip hop a funk, com nomes como Mundo Segundo, Mariana Pereira, Miguel Luz, Miguel Carmona, Sertaneijinho, Curt Davis, entre muitos outros.

Desde 2014, que o Sol da Caparica reúne artistas dos países de língua portuguesa, promovendo a diversidade musical e cultural lusófona.

O bilhete diário tem o preço de 23 euros, o passe de dois dias custa 42 euros e o passe geral para os quatro dias está disponível por 68 euros.

Os residentes no concelho de Almada beneficiam de descontos exclusivos, podendo adquirir o passe geral por 66 euros e o pacote família por 153 euros.

Segundo informações divulgadas pela Câmara Municipal de Almada, para facilitar o acesso ao festival, haverá um aumento da frequência dos transportes públicos e podem ser usados os parques de estacionamento junto à Rotunda do IC 20 (gratuito), os Parques da INATEL 1 E 2 (gratuitos) e o Parque P1 WEMOB junto ao paredão.

Nesta 10.ª edição d'O Sol da Caparica, a RTP, como parceira do festival, irá transmitir vários concertos em direto.