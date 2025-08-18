O festival O Sol da Caparica vai voltar para a 11.ª edição, entre 13 e 16 de agosto do próximo ano, anunciou a organização.

Um dia depois do encerramento da 10.ª edição do evento, que contou com 20 mil pessoas para ver e ouvir Bispo e Wet Bed Gang, entre muitos outros, a organização revelou as datas para 2026, em comunicado.

“Esta 10.ª edição foi a afirmação de que O Sol da Caparica é um festival nacional”, afirmou o promotor, André Sardet, citado no mesmo texto.

Da Weasel, Plutónio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny foram alguns dos artistas que passaram pela edição deste ano do festival, que decorreu até domingo no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.