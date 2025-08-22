O festival Sonic Blast vai regressar à Praia da Duna dos Caldeirões, em Caminha, nos dias 6, 7 e 8 de agosto do próximo ano, com um dia de ‘aquecimento’ no dia 5, anunciou a organização na quinta-feira.

Num comunicado no qual remete para “muito em breve” o anúncio dos primeiros nomes, a organização do evento, a cargo da promotora Garboyl Lives sublinhou que a edição deste ano junto mais de 16.500 pessoas naquela praia do distrito de Viana do Castelo.

A 13.ª edição do Sonic Blast contou este ano com alguns dos principais nomes internacionais do rock psicadélico, nas suas várias vertentes, desde Fu Manchu a Witchcraft.

Este ano, o SonicBlast contou com destaques como os belgas Amenra, os norte-americanos Earthless, Circle Jerks, Emma Ruth Rundle e King Woman, os suecos Witchcraft, de Magnus Pelander, entre muitos outros, como os italianos Messa, os também norte-americanos Atomic Bitchwax ou os canadianos Dopethrone.

Os passes gerais já estão à venda, por 75 euros.